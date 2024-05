Sanità: Alfieri (Pd), ‘approvare subito legge Schlein’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di un’iniezione immediata di risorse e personale. Non lo dicamo noi, ma i fatti oltre ad esperti e scienziati che hanno lanciato un appello. La proposta di legge che Elly Schlein ha presentato per il Pd va proprio in questa direzione e si propone di aumentare al 7,5% del Pil la spesa sanitaria, per rispondere all’emergenza della carenza di personale, delle liste di attesa per esami e visite, alla situazione dei pronto soccorso, tutt’e questioni che gravano sulla vita delle persone, tutti i giorni. L’unica scelta che il governo ha davanti é di discutere questa legge e di darle priorità anche rispetto ad altre riforme sulle quali persino la maggioranza é spaccata”. Lo dice il senatore Alessandro Alfieri, responsabile nazionale Pnrr e riforme nella segreteria nazionale del Pd.