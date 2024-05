Puglia: Renzi, ‘domani sfiduceremo Emiliano, M5s e Az avranno coraggio di farlo?’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Come sapete ritengo Michele Emiliano uno dei peggiori governatori di questo Paese. E non per le indagini che riguardano i suoi più stretti collaboratori: io non sono giustizialista come lo è stato contro di me quello stesso Emiliano che ha fatto il Presidente di Regione coi metodi di un Pm ideologico. No. Noi siamo garantisti e lo restiamo. Critichiamo Emiliano sulla Tap, la Xylella, la Buona Scuola, l’Ilva, le trivelle, l’abbraccio soffocante con i Cinque Stelle. Lo critichiamo per la politica”. Così Matteo Renzi sulla e-news.

“Domani si vota la mozione di sfiducia a Emiliano: noi di Italia Viva voteremo coerentemente a favore per sfiduciare il governatore pugliese. Il Pd lo sosterrà. Vediamo se gli altri, a cominciare da Cinque Stelle e Azione, avranno il coraggio di votare insieme a noi contro il Governatore. O ancora una volta faranno la stampella a Emiliano. Voi che dite? Emiliano si salva anche stavolta?”, conclude Renzi.