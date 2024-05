Onu: Mattarella incontra rappresentanza italiana, ‘Repubblica grata per lavoro prestigioso e prezioso’

New York, 6 mag. (Adnkronos) – “Qui siamo nel punto dove con tutte le difficoltà che ben conosciamo, che hanno fasi alterne e in questo momento sono acute, si incontra il mondo per cercare di convivere in maniera serena e costruttiva. Il lavoro che si svolge qui è quindi particolarmente rilevante, particolarmente prezioso”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a New York il personale della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite.

“Qui vi è il prestigio dell’Italia -ha ricordato il Capo dello Stato- che ha un’alta considerazione. Il prestigio è un elemento che ogni sera va a riposo e va ricostituito ogni giorno per essere sempre attuale, avvertito ed elevato. Per questo il lavoro che svolgete è particolarmente importante. Noi abbiamo un impegno convinto dentro le Nazioni unite, perché siamo convinti che la strada del multilateralismo è l’unica che può garantire al mondo una convivenza e una serenità di rapporti e di cooperazione e siamo convinti che questa sia la sede per esprimerlo, realizzarlo, farlo praticare, con tutti i limiti che può incontrare, con tutte le esigenze di riforma che vi sono, ma questo è il luogo in cui il mondo può trovare una sintesi positiva”.

“Per questo il lavoro che svolgiamo con convinzione come Repubblica italiana è di grande rilievo e quello che fate -ha concluso Mattarella- è molto importante e ve ne sono grato a nome della Repubblica. È un lavoro impegnativo, probabilmente faticoso, ma è un lavoro prezioso”.