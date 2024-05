Due milioni di euro per l’adeguamento del Museo del Sannio e quattro milioni di euro per il recupero del Compendio ecclesiale del centro storico di Sant’Agata de’ Goti. Sono i fondi che arriveranno dal Ministero della Cultura dopo l’approvazione dei relativi progetti. Soddisfatto il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera: «Ringrazio il ministro Sangiuliano per aver accolto le mie istanze. Nel Sannio dobbiamo puntare sul patrimonio ricchissimo che caratterizza i territori in termini di arte e storia».

