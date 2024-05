Italia-Usa: Mattarella incontra comunità italiana a New York che gli consegna il Premio Gei

New York 6 mag. (Adnkronos) – In occasione dell’incontro con una rappresentanza della comunità italiana a New York, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato consegnato il Premio Gei 2024, “per il suo straordinario servizio alla Repubblica -si sottolinea nella motivazione- e per l’orgoglio trasmesso alle comunità italiane all’estero”, riconoscendo “il suo impegno per il multilateralismo, per i diritti individuali, per gli ideali esemplari del progetto europeo, per il rafforzamento del rapporto transatlantico e di quello con gli Stati Uniti d’America in particolare”. Viene inoltre rimarcato l'”infaticabile sostegno” da parte del Capo dello Stato “alle imprese e al lavoro degli italiani che si affacciano e prevalgono in un’economia internazionale sempre più competitiva”.

“È per me forte l’emozione di tornare, dopo 8 anni, e incontrare di nuovo rappresentanti della collettività italiana che qui risiedono. È questa anche l’occasione -ha sottolineato Mattarella- per celebrare oggi la vita di un’Associazione come Gei, Gruppo esponenti italiani -che quest’anno festeggia il cinquantesimo anniversario- segno di profonde radici, di vitalità e di prestigio riconosciuto nel mondo economico-finanziario, imprenditoriale e delle professioni di questa città. Mi congratulo e, insieme, ringrazio il suo presidente Mario Platero, il vicepresidente Daniele Bodini, i membri del Consiglio, che hanno voluto -come già accadde per i miei predecessori, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano- conferirmi il riconoscimento del Gei Award”.

“Sono riconoscente per questo gesto che conferma i sentimenti di attaccamento della comunità italo-americana di New York alla madrepatria. Prima di concludere, vorrei aggiungere i miei espressi e pubblici auguri a Stella Levi” che ieri ha compiuto 101 anni, “per il suo compleanno e per la sua figura, con grande affetto da parte di tutti”.