Kìron Partner SpA ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati ad acquisto casa per il quarto trimestre del 2023. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 10.822,1 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a -15,8%, per un controvalore di -2.032,5 milioni di euro.

