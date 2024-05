L’ultimo giorno di riposo è scivolato via. Per il Benevento è arrivato il momento di tuffarsi nel clima play off. Inizierà oggi, con la ripresa degli allenamenti fissata nel pomeriggio all’antistadio ‘Imbriani’, una full immersion intensiva che dovrà consentire ai giallorossi di prepararsi al meglio in vista di un mese di fuoco, nella speranza ovviamente che gli uomini di Auteri riescano ad arrivare fino in fondo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia