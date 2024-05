“In queste ore Matteo Salvini e Luigi Barone sono oggetto di campagne d’odio sui social network, con vari video di insulti e auguri di morte. Rivolgo a loro la mia piena, convinta, totale e assoluta solidarietà, auspicando che facciano lo stesso tutte le forze politiche. C’è un limite che non deve mai essere oltrepassato in campagna elettorale, è quello della violenza e del disprezzo. Si può essere avversari ma sempre con rispetto”.

Così il senatore campano Gianluca Cantalamessa della Lega, in riferimento ad un video di Tik Tok in cui si inquadrano i manifesti 3×6 del ministro delle Infrastrutture e del candidato n. 6 della Lega nella circoscrizione meridionale. Nel commento, in dialetto napoletano, oltre ad ingiurie ed offese, ai due si augura una rapida dipartita, anticipando – ma era scontato viste le premesse – che il suo voto non andrà di sicuro a tale lista.

