Le opposizioni chiedono gli atti. Così come preannunciato, i consiglieri comunali di Civico 22 e Città Aperta, Giovanna Megna e Angelo Miceli, hanno protocollato una richiesta di accesso agli atti, indirizzata al segretario generale Riccardo Feola e al dirigente del settore Lavori Pubblici Iadicicco in merito alla gestione della gara d’appalto per i lavori di riqualificazione dell’area ex Mercato Commestibili. Nel passare dalle parole ai fatti, i due consiglieri vogliono conoscere in particolare la documentazione in possesso dell’Uffici, riferibile alle minute di lavoro interno alla Commissione quale elaborazione di diverse e temporanee valutazioni tutte relative alla fase di gara offerta tecnica dell’appalto.

