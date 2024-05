Tennis: Sinner, ‘forfait a Roma fa male ma ci giocherò altri 10-15 anni’**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Stavo bene prima del torneo di Madrid poi li’ ho sentito più dolore ma era una situazione strana. Sapevo che c’era qualcosa che non andava. Abbiamo fatto una risonanza, abbiamo visto qualcosa non era apposto al 100% e abbiamo preso la decisione di fermarmi a Madrid. A Monaco abbiamo fatto altri esami, e abbiamo preso questa decisione non facile, per me Roma è forse il torneo clou, quello più speciale dell’anno”. Queste le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa al Foro Italico dopo il forfait per infortunio all’anca agli Internazionali di Roma. “C’e’ da accettarlo anche se fa male, non solo a me ma credo a tanti tifosi. Ma sono cose che possono succedere, faccio 23 anni quest’anno e speriamo di giocare 10 anni qua…anche 15 perché no”, ha aggiunto l’azzurro.