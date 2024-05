A San Giorgio del Sannio c’è il terzo candidato sindaco. Franco Cuomo. Giuseppe Ricci. E, da ieri mattina, Maurizio Bocchino, con il progetto ‘San Giorgio protagonista’.

L’ex vicesindaco lo ha confermato attraverso una nota che sin dalle prime righe vuole segnare una rottura con l’esperienza che ha contribuito a costruire ma anche a far cadere dopo la deflagrazione dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex sindaco Angelo Ciampi. Come a marcare un percorso che era segnatamente suo e non di altri.

