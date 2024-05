Pallavolo: Champions femminile, Milano ko, trionfa Conegliano 3-2

Antalya, 5 mag. (Adnkronos) – La Imoco Conegliano vince la Champione femminile battendo, nel derby italiano, l’Allianz Vero Volley Milano 3-2 (25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9) nella Super Final di Cev Champions League di Antalya. La squadra di Daniele Santarelli fa doppietta dopo il successo nel campionato italiano. La pallavolo italiana domina in Europa con l’Itas Trentino, che ha vinto la Champions maschile, e Conegliano quella al femminile che fa un triplete grazie anche ai successi dell’Igor Gorgonzola Novara in Cev Challenge Cup e della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in Cev Cup.