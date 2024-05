Per Gino Abbate, le Europee costituiscono il primo appuntamento elettorale che, dopo anni, non lo vede impegnato accanto a Mastella. Un rapporto altalenante il loro, dalle passeggiate in bici per le strade del rione Libertà e le partite a calciobalilla alle amministrative del 2016, ai veleni seguiti alla separazione dello scorso dicembre (“Per lui sono finito, per averlo fatto nominare presidente Asi, nei miei processi a Napoli, per concussione a Bassolino. Davvero un ingrato”), scriveva il sindaco di Benevento, costretto a cambiare medico personale (“Ne troverò uno migliore”).

