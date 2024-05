Chiuso ufficialmente anche il ritiro di Roma, per il Benevento è già tempo di volgere lo sguardo al debutto playoff in quello che sarà il momento clou della stagione giallorossa. Un mese di maggio in cui la Strega potrà tirare le somme del suo percorso, analizzare i lati positivi e negativi scoperti in campionato e affacciarsi sulla corsa verso la Serie B, un obiettivo svanito un anno fa tra le lacrime. Per la squadra di Auteri l’occasione di riconquistare quella cadetteria assaporata per la prima volta, insieme, nell’aprile del 2016: la stessa missione ma dalla porta di servizio per il tecnico di Floridia, approdato nel Sannio con l’obiettivo di avvicinare il più possibile il grande traguardo.

