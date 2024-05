Attaccano il candidato della Lega Vannacci per un suo commento in merito ai disabili ma, poi, quando si passa alla concretezza, le esigenze degli stessi diversamente abili non sono tenute in considerazione. E’ Luigi Perifano a criticare la maggioranza, tornando sulla questione già sollevata in sede di consiglio, relativa all’installazione di un’antenna telefonica.

“Ho letto un manifesto, affisso dalla lista che il Sindaco Mastella sostiene alle europee, nel quale si criticano le spregevoli dichiarazioni del generale Vannacci sui disabili (più che giusto), e si ricorda che l’Amministrazione in carica ha “ideato” il progetto denominato la “Casa di Jonas” (vero), finalizzato al recupero di un immobile comunale da destinare proprio ad attività di assistenza socio-sanitaria (intento lodevole e condivisibile).

