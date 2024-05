Come lo sguardo di un fratello maggiore che segue passo dopo passo i suoi ragazzi. Ciciretti e Marotta in campo, Auteri invece in panchina, tutti con quella maglia che Fabrizio Melara ha indossato con orgoglio nella sua tappa giallorossa, conclusa con il grande sogno del doppio salto dalla Serie C alla A.

Peter Pan ha raggiunto nella mattinata di ieri la Strega al Mancini Park Hotel, nell’ultima seduta di allenamento del Benevento nel mini-ritiro di Roma. L’occasione giusta per riassaporare i ricordi condivisi e tornare a respirare l’aria di campo e di giorni che contano.

