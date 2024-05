A Telese Terme, un equipaggio del locale Commissariato nel transitare in via XXV Aprile di Amorosi nei pressi della villetta comunale, procedeva al controllo di due persone appiedate, entrambe residenti nel Comune di Amorosi, note agli operanti poiché gravate da numerosi precedenti di polizia. I soggetti sin da subito si mostravano insofferenti al controllo e, pertanto, venivano sottoposti a perquisizione personale a seguito della quale veniva rinvenuto nella tasca dei pantaloni di uno dei due fermati, un coltello con lama di circa 8 centimetri e manico in acciaio, dalle alte potenzialità offensive, per il quale la legge prevede il divieto di porto fuori dalla propria abitazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia