Mo: media, ‘Usa garanti fine guerra dopo 40 giorni da accordo ostaggi’

Washington, 4 mag. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno garantito ad Hamas, attraverso l’Egitto e il Qatar, che la guerra finirà dopo la prima fase di accordo sugli ostaggi e tregua di 40 giorni attualmente in fase di negoziazione al Cairo. Lo riferisce il notiziario israeliano Channel 12.

Citando “una fonte molto autorevole di Hamas”, l’analista veterano del Medio Oriente della stazione televisiva Ehud Ya’ari afferma che gli americani si sono impegnati, “sia che Israele dica sì o no e che faranno in modo che la guerra finisca”, dopo la prima fase dell’accordo, durante la quale verranno liberati 33 ostaggi.