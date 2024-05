Mo: estrema destra Israele minaccia Netanyahu, ‘no accordo sconsiderato, sì a Rafah’

Tel Aviv, 4 mag. (Adnkronos) – Il ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir lancia una nuova minaccia di lasciare il governo, mentre i colloqui al Cairo su un accordo di tregua e sugli ostaggi sembrano essere entrati in una fase critica. Lo scrive il Times of Israel.

In una dichiarazione, Ben Gvir accoglie la decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu per non aver inviato una delegazione al Cairo e dice che si aspetta che il premier mantenga le promesse fatte presumibilmente quando i due si sono incontrati la scorsa settimana: “No a un accordo sconsiderato, sì a Rafah. Il primo ministro sa bene qual è il prezzo da pagare se non si onora questo impegno”, aggiunge Ben Gvir.

In una dichiarazione simile, riporta il quotidiano israeliano, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich afferma che “un accordo di resa che porterà alla fine della guerra senza una vittoria totale è un disastro. Rafah adesso”.