Germania: Borghi (Iv), ‘solidarietà a Ecke, debellare ritorno nazionalismo’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Le notizie che ci arrivano da Dresda sono agghiaccianti. Rivedere in Germania un uomo politico picchiato per le proprie opinioni fa correre un brivido, e deve svegliarci dal sonnambulismo”. Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Dresda è la culla del neonazismo tedesco; qui – ricorda Borghi – nei giorni scorsi è tornato a comiziare il ‘patriota’ Maximilian Krah, lo spitzenkandidat dell’ultradestra nazionalista Afd finito nella bufera perché il suo braccio destro era una spia cinese e perché da anni fa propaganda – probabilmente prezzolata – per la Russia, sostenendo che bisogna smettere l’invio di armi all’Ucraina e definendo ‘parassiti’ -le stesse parole di Hitler- i suoi avversari politici. Nell’esprimere solidarietà’ a Mattias Ecke e al suo partito, diciamo con forza che le prossime elezioni europee sono lo strumento democratico per fermare questa pericolosissima china. Solo un salto in avanti dell’Europa, con gli Stati Uniti d’Europa, può debellare il ritorno del nazionalismo che è stata la base delle tragedie del Novecento”.