Gb: Harry incontrerà re Carlo la prossima settimana nel Regno Unito

Londra, 4 mag. (Adnkronos) – Il principe Harry incontrerà re Carlo in occasione del viaggio nel Regno Unito, dove parteciperà alla cerimonia per il decimo anniversario degli Invictus Games, presso la Cattedrale di St Paul, a Londra, mercoledì 8 maggio. Il Sun riferisce che il duca di Sussex è “molto ansioso” di incontrare Charles, dopo il loro ultimo incontro, avvenuto a febbraio in seguito alla diagnosi di cancro del re.

E’ allo stesso tempo improbabile che Harry incontri suo fratello William, dal momento che il principe di Galles non sarà nella capitale inglese nei giorni successivi agli Invictus Games. Gli organizzatori affermano che non c’è stata alcuna conferma di altri reali presenti all’evento o se la duchessa di Sussex o i figli della coppia saranno anche loro nel Regno Unito.