Europee: Provenzano, ‘mai alleanze con destra estrema, abbraccio a Ecke’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Oggi, a Berlino, Elly Schlein, a nome del Pd, ha firmato insieme a tutto il Partito dei Socialisti e Democratici europei un impegno chiaro: mai alleanze con la destra estrema a livello nazionale e in Europa. L’Unione Europea non ha bisogno di nazionalismo e non può normalizzare chi non crede nella democrazia”. Lo scrive su X Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa, cooperazione internazionale nella segreteria Pd.

“Un abbraccio a Matthias Ecke della Spd, barbaramente picchiato ieri sera da alcuni fascisti mentre faceva campagna elettorale”.