Europee: Bandecchi, ‘liste Ap ammesse in tutta Italia, alla faccia dei gufi’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Alla faccia dei gufi. Queste sono cose sono le grandi soddisfazioni della vita: tutti avevano detto che il sindaco di Terni era stupidino, era fuori di testa e non aveva capito che lui che non raccoglieva le firme sarebbe stato buttato fuori. Sono l’unico italiano, insieme ai giudici che mi stanno dando ragione, che aveva capito come stavano le cose. Sarò anche scemo, ma proprio scemo scemo, no”. Così Stefano Bandecchi sull’ammissione delle liste di Alternativa Popolare alle europee.