Alcuni già esperti di partite che contano, altri invece ancora da svezzare nelle notti da dentro o fuori. È il racconto dei playoff in casa Benevento, in attesa di conoscere quello che sarà il percorso che porterà i giallorossi agli spareggi promozione. La Serie B sullo sfondo e diversi ostacoli da affrontare, questa volta però senza una seconda chance: maggio è il mese degli ultimi verdetti per la terza serie e anche la Strega aspetta il ritratto del suo traguardo.

