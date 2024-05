La Regione Campania, su espressa richiesta del Ministero dell’Ambiente del 16 Febbraio 2024, ha reso noto lo scorso 30 Aprile 2024 gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare in Campania con fondi del ministero Programmazione annualità 2024.

Anche la provincia di Benevento, se l’istruttoria sarà completata con esito positivo, beneficerà di tali risorse. In particolare sono due gli interventi al momento previsti nella citata programmazione per i Comuni di Sant’Agata de Goti e Baselice, per un totale di oltre undici milioni di euro.

