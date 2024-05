Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Apprezzamento per il ruolo svolto dalla Confederazione Svizzera quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, in linea con la Risoluzione 2728” sul cessate il fuoco. Ad esprimerla la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell’incontro oggi a Palazzo Chigi con la Presidente della Confederazione Svizzera Viola Amherd.