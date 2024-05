Governo: verso dl agricoltura lunedì in Cdm

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – L’atteso decreto legge sull’agricoltura -con, tra le altre cose, aiuti alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina ma anche dal granchio blu, con tanto di commissario ad hoc, e misure per fermare la peste suina- è il piatto forte del Cdm che si terrà lunedì prossimo, alle 17.30 a Palazzo Chigi. Il dl, caro al ministro Francesco Lollobrigida, figura infatti nell’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, che si terrà nella mattinata di lunedì.

All’odg figurano inoltre un dl sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; un dlgs su disposizioni correttive e integrative al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; uno schema di decreto del Presidente della Repubblica inerente la modifica al regolamento sui criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale. All’ordine del giorno del preconsiglio non figura il decreto sul taglio delle liste d’attesa, che, salvo accelerazioni, dovrebbe essere rinviato alla prossima settimana.