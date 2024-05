Governo: Renzi, ‘100 euro Meloni barzelletta che non fa ridere’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni vi prende in giro. Questa storia dei 100€ è una barzelletta che non fa ridere. Ma come si può sostenere che i suoi 100€ siano la stessa cosa degli 80€ del Governo Renzi dieci anni fa? I 100€ di Meloni a differenza degli 80€ di Renzi sono: 1. lordi, non netti; 2. ⁠annuali, non mensili; 3. ⁠per determinate categorie di persone, non per tutti; 4. ⁠attivabili a richiesta, non automatici. Insomma noi per dieci anni abbiamo sostenuto tutti i mesi il reddito di dieci milioni di famiglie del ceto medio. La misura di Giorgia invece è uno slogan effimero. Ma non vi viene da ridere pensando che Giorgia criticava le mie misure e oggi cerca di copiarle, senza riuscirci?”. Così Matteo Renzi su twitter.