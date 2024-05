Europee: Magi, ‘indegno leader candidati per finta’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Ma quale spirito di servizio. E’ vergognoso il balletto delle candidature per le europee di tutti coloro che si mettono in lista ma poi dicono di non voler andare in Europa”. Lo scrive sui suoi canali social il Segretario di +Europa Riccardo Magi.

“Che poi lo facciano i leader di partito ‘per finta’ è indegno: una ferita per la democrazia e un atteggiamento irrispettoso per le istituzioni comunitarie, che dà l’idea di quanto ci tengano all’Europa. Evidentemente considerano le europee come un sondaggio tra di loro per vedere “chi ce l’ha più alto”.

“Chi si candida nella lista Stati Uniti d’Europa invece, andrà davvero a Strasburgo: si tratta di rispetto dei propri elettori e di onorare il mandato chiesto sul programma. E il nostro programma sono gli Stati Uniti d’Europa. E i nostri eletti, europeisti, federalisti e liberali, lavoreranno per cambiare l’Europa e costruire gli Stati Uniti d’Europa”.