Si vota Renzi-Mastella. E’, questo, l’ordine di scuderia impartito dal sindaco di Benevento. Ieri pomeriggio, Clemente Mastella aveva convocato assessori e consiglieri prima e, dopo un’ora, i candidati non eletti alle amministrative del 2021. Ovviamente, si è andati oltre. Clemente ha ragionato, Sandra ha riscaldato l’uditorio, per una volta Mastella ha fatto da apripista all’ex senatrice, oggi in corsa per le Europee nella lista Stati Uniti d’Europa. Riferendosi al riconoscimento di un territorio tra i più piccoli, che ha avuto – e questo occorre farlo riconoscere agli altri – grandi capacità di presa nelle istituzioni, grandi capacità di risposta ai problemi della nostra comunità è stato possibile “solo quando ero io a guidare politicamente la realtà politica qui in provincia di Benevento”.

