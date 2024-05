“Presenteremo una mozione sulla vicenda elettrodotto”.

Gli ex assessori Prisco Licciardi e Vincenzo Parziale avevano anticipato l’iniziativa durante l’ultimo Consiglio comunale e il 30 aprile hanno effettivamente depositato l’istanza, indirizzata al presidente dell’assemblea Vesce, al segretario Fattore, al sindaco Rocco e a tutti i consiglieri.

L’obiettivo è impegnare Giunta e consiglieri a dire no al passaggio dell’infrastruttura di Terna sul territorio comunale. I due consiglieri restano del parere che la delibera approvata in Aula non rappresenti un vero e proprio diniego.

