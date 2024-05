Altre due settimane di verifiche, prima di poter affermare che, finalmente, è stata sbrogliata la matassa, che una soluzione definitiva è stata trovata in merito alla delocalizzazione degli autobus extraurbani che, finora ma ancora per poco, stazioneranno sul terminal di piazza Venanzio Vari. Un rompicapo che si trascina da sette mesi circa, era metà ottobre quando ci fu l’incontro tra Comune di Benevento e organizzazioni sindacali per organizzare sul territorio cittadino lo stazionamento degli autobus e disciplinarne le fermate in altre due aree. Ieri pomeriggio, da remoto (ma è stato sollecitato ad essere in presenza la prossima volta), l’assessore Luigi Ambrosone ha prospettato ai componenti della commissione attività produttive presieduta da Alboino Greco, quella che dovrebbe essere la soluzione, illustrando un’ipotesi per la fermata nella zona alta, per caricare e scaricare i passeggeri, soprattutto la popolazione studentesca.

