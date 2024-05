Europee: Schifone (Fdi), ‘in liste tante donne professioniste, competenza in Ue’

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia si conferma il partito che più di tutti è capace di rappresentare e coinvolgere i professionisti italiani. Siamo dunque estremamente soddisfatti per le candidature da Nord a Sud nelle nostre liste di rappresentanti dei vertici del mondo delle professioni. Sono tutte donne professioniste. La loro presenza, che coinvolge tutto il comparto ordinistico e libero professionale, dal sanitario, al tecnico al giuridico- economico, è un motivo di vanto per l’intero partito”. Lo afferma Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento professioni del partito.

“Personalità di spicco – prosegue-, che hanno ben presente il valore del lavoro, dell’impegno sociale e che scendono in campo per portare anche in Europa le battaglie che hanno condotto e conducono, con un patrimonio di competenze che fa fare un salto di qualità alle liste del nostro partito, già particolarmente profilate. Raramente – forse mai – un partito ha saputo dare una tale attenzione al comparto, garantendo una così alta rappresentanza qualitativa e quantitativa, valorizzando i talenti e in particolare puntando su quelli femminili. Il merito è ovviamente di Giorgia Meloni e del suo governo, che hanno dimostrato con i fatti l’attenzione a queste categorie”.