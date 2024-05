Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Noi diamo il messaggio che a noi dell’Europa non importa niente e facciamo le elezioni europee per contarci”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica sulle candidature dei leader che poi non andranno in Ue. “E’ una truffa, chiedi un voto per contarti te e non per contare in Europa”.