Europee: Morani, ‘Meloni ‘il presidente’ poteva mettere ‘Giorgio’ su scheda’

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – La scelta della premier sulla scheda per le europee? “Lei dice sempre di voler esser chiamata ‘il presidente’”, per questo “mi sarei aspettata che sulla scheda chiedesse di scrivere ‘Giorgia Meloni detta…Giorgio’”. La battuta, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è della candidata all’Europarlamento per il Pd Alessia Morani, che oggi è stata ospite in studio di Giorgio Lauro.

L’ex deputata ha poi espresso anche parole di apprezzamento nei confronti della leader di Fi: “Politicamente la penso esattamente all’opposto ma come donna sono contenta che abbia sfondato il tetto di cristallo” della politica. Meloni poi cura molto l’aspetto e fa benissimo, è sempre molto elegante, ed in particolare”, ha ammesso Morani a Un Giorno da Pecora, “mi piace molto quel suo tailleur verde, che credo sia Armani”.