Europee: centomila firme per lista Santoro

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Centomila firme per Michele Santoro e la sua lista Pace Terra Dignità, promossa insieme a Raniero La Valle. Un risultato raggiunto e annunciato con emozione dal giornalista, che ha scelto di comunicarlo dai suoi social network in diretta streaming nel giorno del Primo Maggio. Una data simbolica quella della festa dei lavoratori, che è stata anche il termine ultimo per la consegna delle firme nei tribunali delle varie circoscrizioni.

I numeri raccolti dalla lista sono i seguenti: 19.701 le firme nella circoscrizione Nord-Ovest consegnate al Tribunale di Milano, seguite dalle 21.109 del Nord-Est depositate al Tribunale di Venezia. Oltre 20mila le firme consegnate dalla circoscrizione Centro al Tribunale di Roma, seguite dalle 22mila e più firme della circoscrizione Sud portate al Tribunale di Napoli. Infine, dalla circoscrizione Isole che comprende Sicilia e Sardegna e dove i giochi sono rimasti aperti fino all’ultima ora, sono stati oltre 17mila i sottoscrittori che hanno siglato per la lista di Santoro, “orgoglioso del risultato ottenuto fino a qui”, rimarcano dallo staff del giornalista.