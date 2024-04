Ucraina: visita a sorpresa della duchessa di Edimburgo

Kiev, 30 apr. (Adnkronos) – La duchessa Sophie di Edimburgo è arrivata ieri in Ucraina per una visita a sorpresa di un giorno “in segno di solidarietà alle donne, agli uomini e ai bambini colpiti dalla guerra”. È il primo membro della famiglia reale britannica a visitare l’Ucraina dopo l’invasione russa. La duchessa ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky e ha reso omaggio a coloro che hanno perso la vita nella città di Bucha, alla periferia di Kiev, durante l’occupazione russa nel 2022, ha riferito la Bbc .

Prima di questa visita inaspettata della duchessa di Edimburgo, sposata con il principe Edoardo, il fratello minore del re, nessuno dei reali aveva fatto un viaggio in Ucraina durante la guerra. Nel suo incontro con il presidente Zelensky e la first lady Olena Zelenska, la duchessa ha trasmesso loro un messaggio privato del re Carlo e ha discusso del sostegno alle sopravvissute alla violenza sessuale nei conflitti.