Conti in salute per la Rocca dei Rettori, con situazione finanziaria complessiva favorevole, grazie ai 35 milioni di attivo. Ieri mattina la seduta del Consiglio Provinciale di Benevento, per la prima lettura del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2023, e passaggio del provvedimento con sei voti a favore e tre contrari. Oggi 30 aprile sul provvedimento esprimerà parere l’assemblea dei Sindaci e poi la seconda lettura che sancirebbe in caso voti favorevoli, l’adozione definitiva del provvedimento contabile.

