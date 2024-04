Via libera del Consiglio comunale, con 20 voti favorevoli e 8 contrari, all’approvazione della relazione illustrativa al rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto 2023.

Risultato di amministrazione che, considerando tutti gli accantonamenti e i vincoli, determina un disavanzo pari ad euro 4.082.762,84 che migliora rispetto allo scorso anno di un milione, rispettando come è d’obbligo, il piano di copertura del ripiano del disavanzo, ha rimarcato l’assessora alle Finanze Maria Carmela Serluca che, a proposito di entrate accertate di natura tributaria, ha riferito che, “dei previsti 48 milioni, ne abbiamo accertati 47, quindi una percentuale di definizione pari al 96,5%, che in termini semplici significa che le nostre entrate tributarie non sono sopravvalutate e che le previsioni sono in linea con quanto poi effettivamente si accerta”. Di questi ne abbiamo incassati 40 milioni pari all’85%, in linea con la percentuale di incasso dello scorso anno.

