In una settimana 45 domande.

Questo, nonostante i tre giorni di chiusura degli uffici della Rocca. Ma, un tempo, questo poteva incidere, oggi che tutto avviene online, è sufficiente smanettare sul computer per farsi trovare pronti e rispondere ai bandi. All’avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine della costituzione di una short-list per la designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Aziende, Istituzioni e società partecipate, sono candidati in 45, che hanno risposto al bando della Provincia firmato dalla dirigente Maria Luisa Dovetto, con Maria Grazia Chiusolo, quale funzionario del settore affari generali, nella veste di responsabile del procedimento.

