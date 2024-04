Mo: avvocati Usa, ‘basta aiuti militari a Israele, in contrasto con diritto umanitario’

Washington, 30 apr. (Adnkronos) – Oltre 90 avvocati americani, almeno 20 dei quali lavorano per l’amministrazione Biden, sollecitano l’amministrazione Usa a sospendere gli aiuti militari a Israele, sostenendo che le sue azioni a Gaza non sono conformi al diritto umanitario statunitense e internazionale. Lo rivela Politico.

“La legge è chiara e in linea con la maggioranza degli americani che credono che gli Stati Uniti dovrebbero cessare le spedizioni di armi a Israele fino a quando non interromperà le sue operazioni militari a Gaza”, afferma la lettera, citando un sondaggio che mostra che la maggior parte dei sostenitori di Biden vuole imporre un embargo sulle armi.