Il finale sub iudice e la classifica che rischia di essere riscritta dai tribunali costringe la Lega Pro a prendere provvedimenti e a far slittare l’inizio dei play off. Non di due settimane, come da azzardate previsioni di qualcuno, ma di tre giorni, il tempo utile per consentire al Collegio di Garanzia del Coni di discutere il ricorso del Taranto avverso la penalizzazione di quattro punti e di emettere la sentenza. L’udienza è stata fissata per il 3 maggio alle 14.30, con il dispositivo di sentenza che potrebbe anche essere emesso il giorno successivo. In ogni caso, le decisioni definitive arriveranno in tempo utile per il 7 maggio, data in cui è stato riprogrammato l’inizio della fase post season.

