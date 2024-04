Palermo: stupro di gruppo, difesa sceglie rito ordinario, prima udienza il 15 maggio**

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – La difesa dei sei imputati accusati per lo stupro di gruppo di Palermo del luglio 2023, dopo il no alla nuova audizione della presunta vittima, hanno scelto il rito ordinario. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 15 maggio davanti alla seconda sezione del Tribunale di Palermo. Sono sei gli imputati: Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao, tutti in carcere. In due oggi hanno rinunciato all’udienza.