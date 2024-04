Europee: Cida Nord-Est incontra rappresentanti dei partiti

Roma, 29 apr. (Labitalia) – I dirigenti e le alte professionalità del Nord Est, rappresentati da Cida, incontrano i rappresentanti dei partiti politici in vista delle europee 2024 di giugno.

“L’incontro, promosso dalle Cida regionali del Nord Est, sarà un’occasione importante di confronto e di approfondimento in piena sintonia con le politiche di Cida nazionale e delle federazioni aderenti. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere le istanze dei dirigenti pubblici e privati e di tutto il ceto medio per quanto riguarda i temi fiscali e previdenziali, ma anche per la valorizzazione del ruolo dei manager nella fase delle transizioni digitale, energetica e ambientale. Il netto superamento di quota 50 mila firme della petizione recentemente promossa da Cida ci dà forza e ruolo per confrontarci con la politica e per portare avanti le nostre istanze”, dichiara Antonio Girardi, segretario regionale Cida Veneto

L’evento si terrà il prossimo 2 maggio alle ore 17 presso la Sala Convegni Parnaso dell’Hotel Bologna, in Via Piave 214 Venezia Mestre. Oltre a rappresentanti dei principali partiti politici interverranno Antonio Girardi, segretario regionale Cida Veneto, Sonia Brugnara, segretario regionale Cida Trentino-Alto Adige, Cristina Mezzanotte, segretario regionale Cida Emilia Romagna e Daniele Damele, segretario regionale Cida Friuli Venezia Giulia.