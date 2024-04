Accuse di violenza sessuale, Depardieu rilasciato dopo interrogatorio

Parigi, 29 apr. (Adnkronos) – Gerard Depardieu è stato rilasciato. Il legale dell’attore francese accusato di molestie e violenza sessuale da due donne ha annunciato la fine dello stato di fermo dopo l’interrogatorio. Depardieu, 75 anni, era entrato questa mattina alle 8 in un commissariato di Parigi per rispondere delle accuse.

Le aggressioni sessuali di cui è accusato sarebbero avvenute su due set, nel 2014 durante le riprese del cortometraggio ‘Magicien et les Siamois’ di Jean-Pierre Mocky e nel 2021 sul set di ‘Volets vertes’ di Jean Becker.