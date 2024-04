Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – “Sapete questa cosa qui che ho nelle orecchie? Be’, sono sul palco ma in realtà è come fossi su un ottovolante. Se mi vedete sbandare ogni tanto non preoccupatevi: tranquilli, ce la faccio”. La premier Giorgia Meloni ammette di essere ancora alle prese con gli otoliti dal palco della kermesse Fdi di Pescara.