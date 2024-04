Europee: Fitto, ‘candidatura Meloni buona notizia per Italia ed Europa’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni capolista per le elezioni europee è una buona notizia per l’Italia e per l’Europa”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. “Per l’Italia -spiega- perché è una conferma del buon governo e del progetto politico che ha portato Fratelli d’Italia a essere il primo partito. Per l’Europa, per dare valore e concretezza ai nostri principi di libertà e crescita all’interno di un’Unione europea che riconosca e valorizzi le diversità. Per consolidare e rafforzare la presenza della famiglia dei Conservatori”.