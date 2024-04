Europee: Annuncio Fdi, il primo giugno manifestazione a Roma con Meloni

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Dopo l’ufficializzazione di oggi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, della sua candidatura come capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni Europee, in un post sul profilo Facebook del partito arriva stasera un altro annuncio: una manifestazione a Roma con la premier il prossimo primo giugno, alla vigilia della Festa della Repubblica. “L’uno giugno -si legge nel post- non prendete impegni. Tutti a Roma con Giorgia Meloni. A breve maggiori dettagli”.