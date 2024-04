Elezioni Usa, Biden prende in giro Trump: “Sono in corsa contro bambino di 6 anni”

Washington, 28 apr. (Adnkronos) – ”Sono un uomo adulto e sono in corsa contro un bambino di sei anni”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso il giro l’ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossime elezioni americane Donald Trump. ”L’unica cosa che abbiamo in comune è l’età”, ha aggiunto Biden durante la cena annuale con i corrispondenti accreditati alla Casa Bianca. Anche se, età anagrafica alla mano, Biden ha 81 anni contro i 77 di Trump. ”Le elezioni del 2024 sono in pieno svolgimento e sì, l’età è un argomento – ha detto Joe Biden – Sono un adulto che corre contro un bambino di sei anni”.

Molti gli ospiti illustri, giornalisti e celebrità presenti all’hotel Hilton di Washington mentre all’esterno un centinaio di manifestanti hanno scandito slogan contro la guerra di Israele nella Striscia di Gaza e sventolato una bandiera palestinese lunga diversi metri. Ma all’interno il conflitto in Medioriente non è stato al centro della scena, soppiantato appunto dalle battute sull’età dei candidati alla presidenza Usa.