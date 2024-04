Scuola: Abodi, ‘Vannacci su disabili? Siamo agli antipodi’

Pescara, 27 apr. (Adnkronos) – “Le parole del generale Vannacci sulle classi separate per i bambini disabili? Da un lato mi auguro che si sia espresso male, dall’altro al di là del rispetto che porto per la posizione di tutti, siamo agli antipodi. Ogni altro commento è superfluo”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della convention di FdI a Pescara.

“Sono concetti non condivisibili, lontani anni luce dal punto di vista culturale e morale” afferma, rimarcando che “non incidono minimamente nelle politiche di governo che vanno esattamente nell’altra direzione, quella dell’inclusione e del rispetto come principio supremo. Finché quindi rappresentano posizioni individuali, rimangono all’interno di una dialettica del partito che lo candida, e anche della dialettica con la propria coscienza che è un tema che bisogna sempre saper allenare”.

“Salvini dovrebbe prendere le distanze da queste dichiarazioni? Non mi permetto di dire quello che dovrebbe fare il segretario di un altro partito”, conclude il responsabile dello Sport.